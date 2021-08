Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo in ritardo, solo pari con l’Enna”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Caldo record, non è finita. Mobilitate tutte le Asp”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Potenziati i servizi di assistenza, soprattutto quelli dedicati agli anziani e ai bambini. In campo pure i medici di famiglia. L’allerta di Curcio mentre in Sicilia bruciano ancora boschi e allevamenti. Levizzani: ambiente malato, avremo siccità e piogge brevi ma molto intense. Da tre giorni primi per contagi e ricoveri”. E ancora: “Una sbornia olimpica: 40 medaglie azzurre. Palermo in ritardo, solo pari con l’Enna. L’amichevole finisce 1-1, Lancini recupera lo svantaggio”.