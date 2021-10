Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, in ballo il secondo posto“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Apollo divora frutta e ortaggi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “Enormi danni all‘agricoltura siciliana: intere produzioni di arance andate in rovina. Ci sarà un rallentamento nella raccolta e si rischia di avere nelle nostre tavole prodotti esteri. Distrutti anche impianti e vivai. Appello degli imprenditori: aiutateci consumando merce della nostra terra. Templi allagati e non si possono utilizzare le idrovore. Rispunta il sole fra macerie e paludi. Medicane tornerà, forse già a novembre. Sul futuro della terra i grandi si dividono: solo impegni vaghi”. E ancora: “Un manto colorato per rivendicare i diritti. Tante le famiglie arcobaleno che hanno sfilato per le vie della città, slogan contro il Parlamento che ha affossato il disegno di legge Zan. Cimitero degli orrori, in 15 rinviati a processo. Fino a giorno 3 orari prolungati per portare fiori ai defunti. Inizia l’era Midiri: più quote rosa all‘università”. Infine, in taglio alto: “Palermo, assalto all’Avellino: in ballo il secondo posto. Covid: allarme under 12. Tanti i casi fra i non vaccinati. L’ultima frontiera del pesce: dai residui si ricavano antiossidanti per produrre cosmetici e farmaci”.