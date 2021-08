Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “ Palermo, Filippi dà la carica”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Zona gialla, la conta dei danni”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Mazzata sui ristoranti per l’obbligo di tavoli da 4. La Fipe: perderemo il 20% della capienza e il 30% degli affari. Coldiretti: negli agriturismi pesanti effetti su banchetti ed eventi. Giarratano (Cts): salvi con arancione e rosso. Nell’Isola la curva non cala: altri 1.139 contagi. Trasporti, mercoledì si cambia. Green Pass per treni e aerei”. E ancora: “Violenza sulle donne, raffica di casi e quattro arrestati. Rotoli, prime bare trasferite per le cremazioni e a Sant’Orsola. Migranti, arrivi record: quasi 900 in poche ore”. Infine: “Le imprese di Bebe e Xenia. Palermo, debutto con il Latina: Filippi dà la carica”.