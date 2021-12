Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, derby amarissimo. E il Bari scappa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Sembrava la guerra”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La tragedia di Ravanusa: una fuga di gas alla base della catastrofica esplosione che ha dilaniato più palazzine. Tre morti e due anziane salvate, ma si continua a scavare fra cumuli di macerie alla disperata ricerca di sei dispersi. L’incubo dei sopravvissuti: ‘Peggio di una bomba’. Il prof, la casalinga, l’infermiera: le storie delle vittime. Incredulità tra gli alunni e i conoscenti. Appesa a un filo la speranza di ritrovare Selene, la giovane incinta al nono mese inghiottita dal crollo insieme al marito. Accertamenti pronti a partire in un’area di 10 mila metri. L’intervista a Gianfranco Tuzzolino: ‘Bisogna capire che cosa è successo nel sottosuolo’. Musumeci: Subito gli aiuti alle famiglie”. Infine, in taglio alto: “Palermo, derby amarissimo. E il Bari scappa. In Sicilia 1.028 casi. Bagheria, scuole chiuse e sanificate. Papireto, le strade restano off-limits. Controlli per evitare un’altra esondazione del fiume”.