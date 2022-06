Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo-City, lettera di intenti sulla trattativa”

“«Voti? No, si parlava di tasse»”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Pietro Polizzi ammette l'incontro col boss Sansone. Il giallo del «politico fortissimo». Prova a difendersi il candidato forzisti arrestato quattro giorni dalle elezioni palermitane: «Potente io, potenti voi? Lo dico sempre a tutti…». I commenti di Manlio Porretto: ci sono troppi pentiti, vigilare sugli affiliati. Forza Italia sotto choc, Dalì e la Mazzarino: mai sentiti campanelli d'allarme. E in lizza con una lista che sostiene Miceli, ma ha il padre in cella: «Ho tagliato i rapporti». Confronto finale in diretta su Tgs. Per lavori stop ai treni sulla Palermo-Catania per tutta l'estate. Scala dei Turchi. Il Tar: giusto abbattere l’ecomostro. Caso Shalabayeva, assolto l’ex questore di Palermo Cortese”. Infine, in taglio alto: “Palermo-City, lettera di intenti sulla trattativa. Il Papa ai vescovi siciliani: basta merletti. Severodonetsk come Mariupol. In 800 intrappolati sottoterra e bersagliati dai bombardamenti”.