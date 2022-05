Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia al biglietto per sabato sera”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Corsa a 6 per il dopo Orlando”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Partiti e candidati scoprono le carte tra big e assessori. Capaci e via D'Amelio dallo Stato 15 milioni ai familiari delle vittime. Palermo, caccia al biglietto per sabato sera".