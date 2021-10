Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo alla prova di maturità”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Fondi Ue, schiaffo alla Regione”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il ministero esclude dal Pnrr tutti i progetti presentati per rifare le reti irrigue per l’agricoltura. Persi 422 milioni. Pd e M5S vanno all’attacco: è l’ennesimo fallimento di Musumeci. L‘assessore Scilla: una scelta politica per penalizzarci, il governo ci dovrà spiegare. L’intervista a Gianfranco Miccichè: ‘All’Isola occorre una larga alleanza o si rischia grosso’. Il leader di Forza Italia rilancia il modello Draghi per dialogare con Roma: ‘Serve una vera pacificazione. E aboliamo pure l’elezione diretta’. Lampedusa, arrivati 18 barconi in poche ore. La Cna: il bonus 110 funziona, sia stabile”. E ancora: “Cade aereo privato, Palazzina sventrata. Tragedia a San Donato Milanese, otto le vittime. L’edificio era per fortuna disabitato. Tra i morti il miliardario romeno Dan Petrescu. Con familiari e amici stava andando nella sua villa di Olbia. Contagi, la Sicilia torna in testa. Ma in una settimana ricoveri diminuiti del 21%. Asp e ospedali: cento posti a concorso nella Sanità territoriale. Palermo, incidente al porto. Traghetto contro nave ancorata”. Infine, in taglio alto: “Il Napoli rullo compressore. Il Milan risponde. Con la Juve Stabia Palermo alla prova di maturità”.