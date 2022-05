Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo a Chiavari. Baldini, andiamo in fondo”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"È la Regione dei portaborse. La proposta del presidente dell’Ars Miccichè per stabilizzarne una decina fra i più anziani è stata modificata con un emendamento del Pd: al posto fisso potranno aspirare tutti". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Play-off con l’Entella, rosa a Chiavari Baldini: andiamo fino in fondo. Si cercano funzionari, concorsone al via oggi prove scritte, un centinaio di poltrone in palio per la qualifica: in corsa ci sono 23.043 candidati.Contratto in alto mare, interrotte le trattative. Migranti, arrivi senza sosta, un migliaio in due giorni. Azovstal, c’è l’intesa per evacuare i feriti Ira di Putin sulla Nato. Ferrovie, 20 miliardi di investimenti in Sicilia. Tra Lagalla e Miceli sfide pure su rifiuti e turismo".