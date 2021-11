Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ospedali riaperti per i vaccini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Si punta ad agevolare chi aderisce alla campagna dei richiami, La il 18,35 % in Sicilia non ha avuto la prima inoculazione. Da oggi terze dosi pure per chi ha tra 40 e 59 anni. A Palermo e Catania disponibili gli hub dei nosocomi. A Messina ancora chiusi Policlinico e Papardo ma ci sono altri centri". "Il green pass ottenuto con il tampone sarà limitato". "Il Bari vince e torna a +4. I rosanero: 'Non molliamo'".