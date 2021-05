Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ospedali ostaggi del Covid. Rosa, sconfitta amara e addio ai play-off”

“Ospedali ostaggi del Covid”.

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Ambulanze in coda ai pronto soccorso e disagi nei reparti per l’assistenza ai malati ‘comuni’. I ritardi nella riconversione dei posti letto mandano in tilt i nosocomi palermitani. Vaccini, arrivate le dosi di Pfizer. I richiami saranno garantiti. Procura di Siracusa: ‘Il militare morto per reazione all’iniezione’. Secondo i periti, era stato contagiato senza saperlo. Lotto di AZ dissequestrato. Intesa con le Regioni: zona bianca rafforzata ma senza coprifuoco. Si spezza l’omertà e scatta il blitz: 12 arresti allo Sperone”. E ancora: “Rosa, sconfitta amara e addio ai play-off. All’Avellino basta l’1-0 perché piazzato meglio in campionato. Ufficiale il divorzio tra Conte e l’Inter”.