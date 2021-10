Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ospedali, il caos oltre il Covid”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "A Palermo i lavori in corso a Villa Sofia mandano in tilt i pronto soccorso della città. E la riduzione dei posti ancora in vigore a causa della pandemia aumenta i disagi". "Dal passato di Mozia il volto di una dea". "Rissa e coltellate in strada Marsala, ucciso a 28 anni". "Le discoteche riaprono al 50%. I gestori: in bilico sul baratro". "Clinton: si deve ancora smaltire il trumpismo".