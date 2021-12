Prima Pagina Giornale di Sicilia: “Obiettivo derby, il Palermo punta alla vittoria”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Un terribile weekend di frane”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Da Alcamo a Sciacca e a Palermo ponti spezzati e strade rese impraticabili dal maltempo. I temporali hanno fatto esondare fiumi. Abitazioni e alberghi evacuati per caduta massi. Circolazione dei treni rallentata nella Sicilia occidentale. Nell’Agrigentino ancora al palo i lavori di messa in sicurezza dopo l’alluvione di ottobre. A Calatafimi 8 famiglie costrette a lasciare casa. L‘intervista: ‘Un elastico che si spezza: dal gran caldo a forti piogge’. Sottopassi in tilt, torrenti pieni e niente luminarie. Terreni allagati, semina a rischio ed enormi danni. Usa, tornado assassini: oltre cento morti. La tragedia di Ravanusa: prima il boato e poi il crollo, si scava in cerca dei dispersi. Una forte esplosione ha scosso la cittadina. Tre palazzine sono venute giù insieme. Fino a tarda sera mancavano all’appello dodici persone, fra queste pure tre bimbi e una donna incinta. Le fiamme hanno impedito per ore l‘intervento dei soccorritori arrivati da tutta la provincia. Sul posto il capo della Protezione civile. Il sindaco: Una catastrofe”. Infine, in taglio alto: “Obiettivo derby: il Palermo punta solo alla vittoria. Ragazza uccisa, un uomo indagato e ricercato. Alta tensione al Pronto Soccorso, medico e metronotte picchiati dal parente di un paziente”.