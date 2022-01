Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Obbligo vaccinale, prime intese”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Obbligo vaccinale, prime intese”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dopo le pressioni di sindacati e Confindustria, c’è pure il sì del comitato tecnico scientifico: i Democratici provano l’asse con FI e M5S, in vista del Consiglio dei ministri di mercoledì. Tamponi, ancora code. Aprono nuovi hub. In sette giorni l’incidenza del virus è raddoppiata. Un altro bando da 100 milioni. Ecco tutti gli aiuti alle imprese. Primarie lontane, il Pd vuole l’accordo”. E ancora: “Allenamento di esordio dei rosa con Baldini. Girandola in attacco. Il nuovo tecnico ha iniziato a provare lo schema 4-2-3-1 che è il suo cavallo di battaglia, alternando i trequartisti. Occhi puntati sul mercato. L’Epifania riporta la A. Per il Milan c’è la Roma. Di sera Juventus-Napoli, Supercoppa il 12. ATP Cup, debutto amaro per l’Italia. Sconfitta con l’Australia. Vince solo Sinner”.