Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Numeri da arancione. Musumeci congela la crisi”

Forestali, una grana europea". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "La Ue torna ad accusare la Regione di eccessivo ricorso a contratti a tempo. Ma la riforma dell'Ars prevede ancora l'utilizzo degli stagionali. E fioccano le richieste di risarcimento. Rettore lancia la sua Chimica a Sanremo. Pedofilia, accuse a Ratzinger: non agì in 4 casi. Musumeci congela la crisi: a Roma parlerò con i leader. Il governo non impugnerà le ordinanze per lo Stretto. Droga, tre bande in guerra. Violenze e vendette: 17 arresti". E ancora: "Numeri da arancione. Oggi fiato sospeso per il cambio colore".