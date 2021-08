Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Non solo gol, i rosa si affidano alla difesa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Scuola, 16 mila mine vaganti”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Sono docenti e personale Ata non vaccinati e che non avrebbero intenzione di immunizzarsi. Avranno l’obbligo di esibire il tampone all’ingresso degli istituti. Si decide giovedì. La Regione in attesa di direttive da Roma che potrebbero cambiare le cose. Lagalla: il controllo del green pass non sarà giornaliero. In centro o in spiaggia: tanti senza mascherine. Sanità, concorsi nelle Asp per 47 medici. Contagi, a Palermo registrato il 10% dei casi dell’intera Italia. Hotspot al collasso e degrado igienico: scatta l’esposto. Alla Gesap scoppia la grana degli stipendi troppo alti. Allo Zen rifiuti smaltiti con gli incendi: un arrestato. Ztl, telecamere spente per altre due settimane. ‘Fermate quei monopattini’. Raccolta di firme per vietarli nelle isole pedonali: sfrecciano senza regole”. Infine, in taglio alto: “Non solo gol, i rosa si affidano alla difesa”.