Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Negozi senza pass, ecco quali. Milan beffato”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Negozi senza pass: ecco quali". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Scuole, per i sindaci ancora bocciature. Per le terapie intensive soglia superata. Asili in Sicilia: pochi e insicuri. Nel centrodestra è tregua armata. I pontieri al lavoro. Troppa acqua. E la buttiamo. Uccisa dieci anni fa. Caso riaperto, un arresto". E ancora: "Il Milan beffato dallo Spezia (1-2), niente sorpasso. Anche Parigi chiude la porta a Djokovic".