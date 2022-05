Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Musumeci, sfida sui sondaggi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Musumeci, sfida sui sondaggi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “A quello reso noto da Salvini che lo vedrebbe perdente, replica la Meloni: «I nostri lo danno in crescita. Nessun motivo per non ricandidarlo». Tajani resta freddo: «Non c'è fretta». Chiusa la partita sulle comunali, nel centrodestra si torna a battibeccare sulle prossime regionali. Con Forza ltalia divisa fra pro e contro. Riecco a Dc. Bagno di folla per Cuffaro. Case rurali, 76 milioni del Pnrr a rischio. Di Stefano: «Infrastrutture e riforme le sfide per l'Isola». Covid, oltre 180 mila le multe per i vaccini: raffica di ricorsi. Ucraina e fondi Ue: Draghi non arretra. Due incidenti sul lavoro, un morto e un ferito. Confiscato il patrimonio di Lucchese, re dei market. Non truccano i morti: licenze a rischio per 20 agenzie”. Infine, in taglio alto: “Oltre 200 atleti con disabilità alle ‘Palme’. Castellitto, nei panni di Zorro ma vagabondo. Adriatico, affonda un rimorchiatore: tre vittime e due dispersi. In ospedale il comandante catanese”.