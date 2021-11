Prima Pagina Giornale di Sicilia, Miccoli in cella: “Pago per cose che non ho fatto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Covid, rivoluzione per le feste”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il green pass acquista un valore enorme e varrà nove mesi. Terze dosi ampliate agli over 18. Varato il decreto, dal 6 dicembre al 15 gennaio anche in zona bianca solo i vaccinati o i guariti potranno proseguire tutte le attività e gli svaghi. Divieti da lockdown per i non immunizzati. Draghi: Si deve conservare la normalità senza rischi. Forze dell’ordine, prof e Sanità: arriva l‘obbligo. La Sicilia ha il record di no vax in Italia. Liberti: moltissimi ora potrebbero andare negli hub. I dati sono ancora in salita: 690 i nuovi positivi. Regione, parte la trattativa per il rinnovo del contratto. Aumenti tra 90 e 140 euro. Telefonini in carcere, cinque condanne. Via Roccella: l’anziano stroncato dall’infarto”. Infine, in taglio alto: “Miccoli in cella: ‘Pago per cose che non ho fatto’. L’allarme di Di Matteo: ‘C’è il pericolo che gli stragisti tornino liberi’. Da Cuffaro agli altri ex dc, ai renziani: cresce la voglia di un Centro ago della bilancia”.