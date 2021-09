Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Medici no vax, 190 sospesi!”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Si allunga l'elenco dei sanitari "puniti" per non essersi sottoposti alla somministrazione: a Palermo gli ultimi 30. Saranno licenziati se non lo faranno entro la fine dell'anno". "Terza dose a trapiantati e malati da lunedì". "Viaggio nella città in trincea, le buche che nessuno ripara". "Depuratori, la Regione corre ai ripari e sblocca 16 opere".