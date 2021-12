Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Maxiconcorso, ecco le regole. Contagi in calo”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Maxiconcorso, ecco le regole". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Messi in palio 1024 posti nei Centri per l'impiego: 537 sono di fascia alta per laureati e 487 per diplomati. Ci sarà un doppio binario per l'iter, pronto il bando con i profili richiesti". E ancora: "Preso terrorista, era sbarcato a Lampedusa. Al via le vaccinazioni dei bambini: come fare nell'Isola. Contagi in lieve calo, stabili i ricoveri. Stretta ai no vax per l'addio della Merkel. Il debole per la Sicilia della regina Elisabetta".