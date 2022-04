Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Mascherine al chiuso verso la proroga”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“Putin pronto a chiudere il gas”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Mascherine al chiuso verso la proroga. Centrodestra ancora diviso. Salvini prende tempo. Kiev accusa: usano le bombe al fosforo sui civili nella regione di Donetsk. Draghi è guarito, il 10 maggio invitato alla Casa Bianca. Dal fruttivendolo ai cantieri edili: prezzi impazziti. Tra russi e ucraini una scia secolare di massacri e odio. Non sarà più automatico dare ai figli il cognome del padre. La Panda come ariete e via con i gioielli. Bottino 100 mila euro".