Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Madre coraggio: 26 arresti. Da Palermo e Taormina, il giallo attrae i turisti”

“Madre coraggio: 26 arresti”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Una donna disperata per la sorte del figlio denuncia e fa scattare il blitz fra Palermo e Trapani. Il capo della rete di spaccio usava la nipote di 9 anni per occultare gli incassi. Minori sfruttati e ragazze costrette a prostituirsi. Investita e uccisa a 44 anni: chock e lutto. Via Cavour e piazza Sturzo, traffico rivoluzionato”. E ancora: “Da Palermo e Taormina, il giallo attrae i turisti. Coprifuoco, nozze, centri commerciali. Ecco il nuovo decreto. Over 40, open day se accettano AstraZeneca. Savagnone: 45 giorni aggrappato alla fede. L’assessore Scilla positivo, tampone negativo per gli altri”. Infine, in taglio alto: “Mancini CT della Nazionale fino al 2026”.