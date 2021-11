Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’oblìo degli scarti rosanero”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Sarà un inverno molto duro”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “L’allarme dell’organizzazione mondiale della sanità e l’invito a intensificare le vaccinazioni, mentre in tutta Europa e in risalita la curva dei contagi. Ieri in Italia oltre 6 mila nuovi casi. Tornano restrizioni e linea ferma in molti Paesi del mondo: a Singapore no alle cure gratis per chi rifiuta l’immunizzazione. Pronto soccorso pieni, a Palermo è ‘guerra’. Devastata l’area d’emergenza: far west al Civico. Monito del presidente Mattarella: ‘Preoccupano le piazze no-vax. La violenza è inammissibile’. Comuni in rosso a rischio dissesto, Roma frena sui fondi. Imprenditore ucciso ad Altavilla, un ergastolo. Troppi morti, uffici nel caos: salme a casa per 4 giorni. Un’Isola da… Reddito: boom di domande”. E ancora: “L’oblìo degli scarti rosanero. All’asta gli oggetti del vecchio Palermo calcio: ma nessuno sembra volerli. Dall’Audi Q7 utilizzata da Zamparini a lavatrici o maglie: c’è davvero di tutto nei lotti in vendita della società dichiarata fallita. Per piazzare tute, palloni e perfino un minifrigo ci si riproverà dal 27 dicembre. Calcio in tv, Dazn cambia le regole: l’ira degli abbonati”.