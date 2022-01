Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’obbligo per fermare l’ondata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“L’obbligo per fermare l’ondata”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Vaccinati o guariti: dal 15 febbraio gli over 50 non avranno alternative. Multe fino a 1.500 euro. Ma la Lega ottiene lo stop al super green pass per shopping, banche, poste e parrucchiere. La decisione del governo mentre il Covid dilaga: piano in vigore fino al 15 giugno. Somministrazione imposta anche a disoccupati e stranieri. Aggressioni e caos, medici siciliani in rivolta. Un’escalation di contagi: quasi 190 mila. La pillola Merck arriva nell’Isola: in quali ospedali sarà disponibile. Il petrolchimico del Siracusano rischia di perdere i fondi Ue. Il papà di Gioele: 10 mila euro a chi darà notizie utili. Scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito. L’omicidio di Roberta, la famiglia parte civile. Il monito del Papa per il crollo delle nascite in Italia: ‘Cani e gatti al posto dei figli’. L’Australia ora ci ripensa: Djokovic respinto. Marco Betta sovrintendente del Massimo. Piersanti Mattarella, 42 anni fa i killer fermarono l’interprete della migliore tradizione della Dc”.