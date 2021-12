Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Lo schiaffo dei bimbi ai no vax”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Lo schiaffo dei bimbi ai no vax". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Bilancio positivo in Sicilia al debutto. Ottocento minori dai 5 agli 11 anni che hanno ricevuto senza problemi il vaccino, accolti da supereroi e clown. Tra senatori e giovani: come sarà il Festival. Mattarella, sorrisi e congedo da Francesco. Draghi difende le restrizioni ai confini: frenare Omicron. Rap mette una toppa alla città delle buche".