Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’Italia riparte dal green pass”

"L'Italia riparte dal green pass". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Delitto Regeni, processo subito sospeso. Dal barista ai fornitori, si entra solo in regola. Telefonini ai portieri per fermare i no vax. Boom di prime dosi con le nuove forme per l'attestazione". E ancora: "Spiraglio per recuperare alcuni progetti bocciati. Lo skipper scomparso, appello del fratello. Tra pioggia e frane, disastro annunciato".