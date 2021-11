Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’incubo della quarta ondata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Contagi in risalita in tutta Italia. Anche nell'Isola si registrano nuovi ingressi in terapia intensiva. Una quindicina di centri rischiano di finire in zona gialla o arancione". "Invito alla prudenza e a continuare a usare le mascherine. Situazione peggiore in Europa, l'Austria mette in lockdown chi non è vaccinato". "Giallo a Partinico: trovato morto con un taglio alla gola". "Tagli alle corse, Eolie in rivolta".