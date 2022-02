Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “L’Ast degli amici e degli affari”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"L'Ast degli amici e degli affari". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Musumeci e Miccichè tirati in ballo con falsità. Trasporti, blocchi al via: caos a Catania e in centro a Palermo. Mafia, racket e infiltrazioni, nel Messinese 86 arresti. Nell'isola calano i ricoveri dei bambini, altri 5.795 casi. Truppe russe verso il Donbass, l'occidente vara le sanzioni".