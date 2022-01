Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La scuola nel tunnel dei colori”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“La scuola nel tunnel dei colori” Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Trapani e Agrigento fra le tante città che, in zona arancione, optano per la Dad ad oltranza. A Palermo, in giallo, confermato il ritorno in classe. Orlando: ‘Si vigili sul rischio focolai’. Sabato in aula, presenze al 75%. A casa molti positivi. Finte vaccinazioni, arresti domiciliari per un’altra infermiera. Oltre 9 mila contagi: lieve calo in 7 giorni. Ricoveri in aumento per i bimbi, è allarme. L’ora dei veti, dal Pd siluro a Berlusconi. La direzione del partito boccia il Cavaliere: ‘È divisivo’. Occorre ‘una figura di alto profilo istituzionale’. Salvini: ‘Draghi resti a Palazzo Chigi’. Montante, in appello chiesti 11 anni e 4 mesi. Frattura per una buca in una strada del Civico. Più gente lascia ingombranti nei centri”. Infine, in taglio alto: “Tra Musumeci e Miccichè un vertice per tentare il disgelo. Ai due favaresi sotto inchiesta imposto il divieto di avvicinamento per tre anni alla Scala dei Turchi”.