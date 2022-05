Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La scalata riparte da Trieste”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

“«La Crimea non è di Putin»”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La Nato boccia l'annessione russa della regione contesa, nonostante l'apertura di Zelensky. Mosca accusa gli Usa: «Sono già in guerra contro di noi». Via tutti i civili dalla acciaieria. Sul confitto in Ucraina non si aprono spiragli di pace. E cresce ancora la tensione in vista della parata sulla Piazza Rossa di domani. L'Onu: sbloccate i porti o ci sarà la carestia. L’Italia inizia lo stoccaggio di gas. Sigilli per lo Scheherazade: «È il mega yacht dello Zar». Cascio: «Sarò io il vicesindaco». Lega e Fdl frenano. Piano triennale, c'è il rischio di perdere settanta milioni. Respinto il ricorso, Giusy Vitale resta libera. Finanziaria contestata da imprese e precari”. E ancora: “La scalata riparte da Trieste. Spareggi per la Serie B. Oggi la partita di andata dei playoff. Il ritorno previsto al Barbera giovedì prossimo: per il miglior piazzamento in campionato i rosanero hanno a disposizione due risultati su tre. Baldini dà la carica: ho buone sensazioni. Recuperato Valente”. Infine, in taglio alto: “Tour a Palermo: i primi 35 anni della Ferragni tra feste e fans. Nell'Isola individuata pure l’Omicron 4. Ieri 2.771 contagi. Consiglio nazionale del Notariato all'Aula bunker per la legalità. Violante: valori per essere liberi”.