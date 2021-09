Prima Pagina Giornale di Sicilia: “La saga infinita dei Maldini. Palermo prova a rilanciarsi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“La Sicilia ripopola gli uffici”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Sono duemila i regionali e ancora di più i comunali, 800 solo a Palermo, che diranno addio allo smart working dal 15 ottobre. I sindacati: ‘Sul lavoro da casa serve contrattare’. Pronto il piano di rientro varato dal governo nazionale e recepito anche nell’Isola. Intesa piena sull’obbligo della certificazione. Meno contagi, cala la pressione sui reparti. Terze dosi pure ai sanitari a rischio. Si avvicina l’era green pass: 32% in più di vaccinazioni. Scooter contro auto: muore a 17 anni, ferito un suo amico”. E infine: “La saga infinita dei Maldini. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, trova la gioia del primo gol in A nel giorno in cui il Milan resta solo in vetta in attesa del match del Napoli. In Serie C, il Palermo prova a rilanciarsi contro il Monterosi”.