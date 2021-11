Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La pioggia devasta la Sicilia. Mancini al bivio”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Il futuro beffa dei precari Covid". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola. "Vasco Rossi, album e nuova tournée. Mancini al bivio per i Mondiali: basta la serenità. La pioggia devasta mezza Sicilia. Danni per porti, strade e case". E ancora: "Incubo bancarotta Zambuto si schiera con i sindaci. Slitta l'invio dei rifiuti all'estero. Discariche prorogate".