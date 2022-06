Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La lunga notte rosanero”

“Sarà molto più di un voto“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Palermo guida i 120 comuni dell'Isola chiamati alle urne. Nel capoluogo, fra candidati arrestati e impresentabili, il valore della contesa va ben oltre la sola successione di Orlando. Un milione e 700 mila siciliani coinvolti, seggi aperti fino alle 23. Occhi puntati pure su Messina. Sfida quorum per i referendum sulla giustizia. Dialoghi tra il boss e Lombardo: promesse di aiuti e favori. Tante defezioni. Caccia a presidenti e scrutatori”. Spazio alla finale di ritorno dei playoff di Serie C: “La lunga notte rosanero. Stasera il Padova al Barbera: in palio la Serie B. In 33 mila allo stadio e una folla molto più grande davanti alla televisione: si moltiplicano le dirette pure per l’estero dedicate alla rinascita della passione calcistica. Baldini: dobbiamo metterci il cuore e correre il più possibile. Per Brunori nozze-lampo”. Infine, in taglio alto: “Il sottosegretario Costa: ‘Arriva il decreto. Maturità senza mascherine’. Von der Leyen a Kiev: la Ue rimane con voi. Gli affari del clan di Bolognetta: due imprenditori condannati a dieci anni per mafia”.