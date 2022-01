Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La curva comincia a scendere. Baldini dà la carica”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“La curva comincia a scendere”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Dopo i record delle festività natalizie, uno studio del Cnr segnala un’inversione di tendenza: picco raggiunto a Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, altrove è ‘crescita frenata’. Ma i posti occupati in intensiva dai malati Covid sfiorano il 20%. E intanto è braccio di ferro con Roma per il super green pass nello Stretto. Per la scuola tra genitori e sindaci è guerra al Tar. Dopo l’ultimo decreto 700 mila prime dosi. Candidati, Sanità, alleanze: le spine del centrodestra. Tir nel burrone, morti 2 camionisti”. E ancora, spazio allo sport: “Baldini dà la carica: ho passione e coraggio, nulla è impossibile. L’allenatore rosanero spiega la sua filosofia di vita: ‘Non gioco solo per fare risultato ma per costruire un percorso’. La squadra si sta riprendendo dal virus. L’Inter frena: soltanto uno 0-0 a Bergamo. Il Milan in campo oggi. L’Australia tira dritto: Djokovic è espulso. È già partito, al suo posto Caruso”. Infine, in taglio alto: “Tour tra Pantalica e l’Anapo: tombe e vecchie ferrovie. I Maneskin super ospiti e Sanremo. La corsa al Quirinale: a una settimana dal primo voto Berlusconi cerca consensi. Fico: serve un profilo di alta moralità”.