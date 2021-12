Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “La beffa della differenziata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“La beffa della differenziata”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Pochi impianti per smaltire l’organico e i costi per i Comuni lievitano alle stelle, annullando i benefici ottenuti con il porta a porta. Così la tassa invece di calare ora rischia di salire. Tutto nasce dai ritardi nella realizzazione di siti di compostaggio. Ben 16 gruppi interessati ai termovalorizzatori, il bando sta per scadere”. E ancora: “A Natale baci, abbracci e ancora mascherine: nuova stretta in Sicilia. La protezione va indossata sempre, anche nei luoghi non affollati. Le strade saranno pattugliate dalle forze dell’ordine. Controlli serrati in aeroporti e porti. Vaccini ai bambini, si parte a dicembre. Bruxelles dice sì all’obbligo del siero. Con le panelle pure la droga: retata a Palermo, 12 arresti. Default al Comune: è resa dei conti. L’esenzione Imu solo per una casa a famiglia. Si chiude il caso: venerdì Eitan torna in Italia. La Regione sceglie il Formez: si sbloccano i primi concorsi per oltre 1.300 posti nell’Isola”.