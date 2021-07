Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Italia, Emerson prenderà il posto di Spinazzola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del 'Giornale di Sicilia'

'Sos all'esercito per gli incendi'. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. 'Domenica di fuoco da Palermo al messinese, da Siracusa all provincia di Trapani dov'è stato di nuovo minacciato lo Zingaro. La regione chiede di inviare i soldati'. 'Operazione al colon per il papa. Il bollettino: "Ha reagito bene". 'I camper dei vaccini partono per le spiagge. Deludente il risultato degli open day per gli over 60, ora cambia la strategia. Dopo due mesi di discesa sale il totale di contagi settimanali'. 'Mondello: isola pedonale, protestano i commercianti, affari in calo'. 'Sul piano di difesa scontro fra sindacati e assessore'.