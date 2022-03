Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Italia, delusione mondiale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Usa e Ue, passa la linea dura”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Vertici della Nato e del G7: le sanzioni saranno inasprite e verranno forniti altri missili e droni al governo di Kiev. Biden avverte Putin: ‘Risponderemo all'uso delle armi chimiche’. Risoluzione all'Onu per il cessate il fuoco, la Cina si astiene. Draghi: l'Italia farà la sua parte. L'Ucraina: contro di noi le bombe al fosforo. Monito del Papa: ‘Aumentare le spese militari è una pazzia’. Caro bollette in Sicilia: è boom di richieste di rateizzazione. Covid, +15% di casi in una settimana. Giovani più a rischio. Nell'Isola 6.748 contagi, gli ospedali reggono. Catania: scommesse on line, sigilli a un tesoro da 160 milioni. Il giallo di Cerda: ecco le frasi intercettate che accusano i due amanti. Auto contro un albero, muore pasticciere”. E ancora: “Italia, delusione mondiale. Clamorosa eliminazione dalla fase finale in Qatar. È la seconda volta consecutiva. La modesta Macedonia vince al Barbera con un gol nel finale dell’ex rosanero Trajkovski. Gli azzurri hanno sempre mantenuto il possesso palla ma senza mai essere veramente pericolosi sotto porta. Chiellini: siamo distrutti. Mancini: la giornata più nera, non parlo del mio futuro. Fedez operato per sei ore: ‘Ce la farò’. Ha un tumore raro. Fratelli d'Italia rompe con Salvini. La Russa: non ci sono motivi per non ricandidare Musumeci”.