Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Intoppo Pfizer sulle terze dosi”

“Intoppo Pfizer sulle terze dosi”. Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Le scorte carenti e la paura infondata di passare a Moderna rallentano le somministrazioni anche in Sicilia. Gli esperti: ‘Ma il mix fra i due vaccini è perfino più efficace’. Le nuove forniture del farmaco finora più utilizzato previste per la prossima settimana. Richiami in ritardo soprattutto fra i più giovani. Colpiti i minorenni, molte vittime no vax. Bigliettaio chiede il green pass e viene picchiato. Italia ai primi posti in Europa: cento milioni di inoculazioni. La giunta al capezzale della manovra: all’Ars tempi stretti per il varo. I pusher di Bagheria a stipendio fisso settimanale. Così il business dello spaccio si organizzava in macelleria. Studente di Agrigento morto in Portogallo. Fatale un incendio in casa”. E ancora: “L’albero di Natale fai da te. Palermo, i privati si sostituiscono al Comune senza soldi. Il tradizionale simbolo in arrivo al Politeama: acquistato con le offerte delle associazioni dei commercianti. Nel centro storico e nelle periferie comitati spontanei stanno allestendo spettacoli e luci. Proseguono intanto le polemiche per la fiera dell’artigianato nelle vie Ruggero Settimo e Amari. Sciascia indagava sulla realtà pure come fotografo. Zaki è libero. In italiano subito dice: ‘Sto bene’. Il governo va a caccia di fondi contro il caro-bollette. Cgil e Uil confermano lo sciopero”.