Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “In mascherina verso l’estate”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Flop dell'Onu e bombe a Kiev”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Il segretario generale Guterres nella capitale Ucraina ammette: «Il Consiglio di sicurezza ha fallito». Esplosioni in città durante la conferenza stampa. Continua l'offensiva in Donbass. Dopo il sì della Germania all'invio di armi pesanti, Bidon chiede 33 miliardi al Congresso Usa per sostenere la resistenza contro Putin. I macellai di Bucha hanno volto e nome. Imprese e famiglie, sei miliardi di aiuti. Miccichè accelera sulla Finanziaria: subito al voto in Aula. «Basta rifiuti dopo i picnic»: sosta vietata in Favorita. Monreale, don Isacchi è il nuovo vescovo. In mascherina verso l'estate. Obbligo nei luoghi al chiuso sino al 15 giugno. La nuova ordinanza prevede che nei posti di lavoro sia ‘fortemente raccomandata’. L’infettivologo Cascio: ‘Lascerei la protezione solo nei trasporti pubblici e degli ospedali’. Nell’ultimo mese il calo dei contagi frenato dall’effetto Pasqua. E l’Asp di Palermo taglia il personale negli hub”. Infine, in taglio alto: “Lagalla incassa il sì della Meloni. Cascio: nessun passo indietro. I procuratori generali di 46 nazioni riuniti in Sicilia anche per Falcone. Ci sarà il presidente Mattarella”.