Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il vaccino evita la quarantena”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Il vaccino evita la quarantena”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il contatto con un positivo non impone più l’isolamento a chi ha fatto tre dosi, o la seconda da meno di 4 mesi, se asintomatico: così il governo prova a evitare la paralisi del Paese. La scelta di Roma mentre i contagi dilagano: sfiorata quota 100 mila. Obbligatorio il super green pass per trasporti pubblici, hotel, fiere, eventi. Lega e M5S stoppano la linea dura sui lavoratori. Quasi 4 mila casi, record in Sicilia. È allarme focolai. Per Musumeci un fine anno con segnali di pace ai partiti: dialogherò di più. Traffico illecito di rifiuti, 80 indagati. Le strade ancora piene di buche”. Infine, in taglio alto: “Massimo e Sinfonica, tre appuntamenti. Matrix per aprire il 2022: ecco le uscite dei big. Aiuti ai giovani e alle imprese, nuova Irpef e bonus: anche la Camera approva la legge”.