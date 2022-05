Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo vola, è Baldini l’uomo in più”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“La Finanziaria «taglia» i disabili”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Quattro milioni in meno per l'assistenza a scuola. Calano anche le somme per le associazioni antimafia, ma ci sono più soldi per chi denuncia il pizzo. Fondi confermati per il turismo. In Gazzetta la manovra della Regione: per finanziare i 242 emendamenti, ridotto pure il budget della ex Tabella H. Roma scongela 211 milioni. La battaglia per i teatri: chi sale e chi scende. Intesa tra Conte e Letta per le primarie. L'isola sconta ancora la pandemia e risente pure dell'effetto guerra. Estorsioni a tappeto e contanti a palate per il clan della Noce. Leciti i concerti alle Palme. Assolti Arcuri e la Ferreri. Ricorso accolto, Cusumano e Scarlata tornano liberi. L'assassino confessa: ho ucciso per caso. Risolto il caso di Vittoria. Stromboli, divampano le accuse. Si fa la conta dei danni, aperta un’inchiesta sulle cause dell’incendio: l’ipotesi è che le fiamme siano partite dal set di una fiction. Interrogata la troupe. La società produttrice: accaduto dovuto al caso e all’imprevedibile”. Infine, in taglio alto: “Il Palermo vola, è Baldini l'uomo in più. Addio a De Mita, innovatore nel solco di Sturzo. Telefonata di Draghi al Cremlino: «Sbloccate le navi col grano». Putin: «E voi togliete le sanzioni»”.