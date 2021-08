Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo torna ad allenarsi davanti ai tifosi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Prof in classe col green pass”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Sul personale scolastico Draghi deciso a vincere le ultime resistenze: ‘Basta con la Dad’. Entro fine mese toccherà ai trasporti pubblici. Congelato il nodo sui luoghi di lavoro. Scatta domani l’obbligo della certificazione vaccinale per i ristoranti, cinema ed eventi. Ma il governo è pronto ad estendere la stretta. Giro di vite in Sicilia: quattro zone a rischio. Il suicidio al Cervello, aperte due indagini. L‘assalto di Salvini alla Regione: arriva lo stop di Miccichè. Una pista tutta d’oro 61 anni dopo Roma. Incendi e devastazioni nel Trapanese e sulle Madonie. Il Palermo torna ad allenarsi davanti ai tifosi. Mille posti al Barbera”.