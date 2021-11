Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo spicca il volo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Gli industriali preoccupati: Ora vaccini obbligatori”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Albanese: servono soluzioni immediate per evitare altre chiusure. Confesercenti d’accordo: salviamo il turismo siciliano. In Italia il virus torna a correre come a maggio: 11.555 contagiati. Nell’Isola 648. Palermo in testa tra le province. Aumentano i ricoverati nei reparti. L’annuncio di Brunetta: a dicembre ci sarà un super green pass. Restrizioni in arrivo per i no vax. Musumeci a Catania: ‘Incantesimo sciolto. Sono ricandidato’. L’acqua è limpida: cancellati i turni”. E riflettori puntati sul successo conquistato dagli uomini di Giacomo Filippi: “Terza vittoria di fila: il Palermo spicca il volo. In gol i tre attaccanti: Fella, Soleri e Brunori. In classifica i rosanero salgono a un punto dal Bari, impegnato oggi ad Andria. Serie A: la Juve passa all’Olimpico con la Lazio. Per il Milan prima sconfitta a Firenze”. Infine, in taglio alto: “Vulcano, famiglie evacuate dall’area portuale per l’emissione di gas. Premio a Lino Banfi: ‘Ero un campione nel salto del pasto’. Dall’Albero Falcone riprodotte cento piccole piante: andranno nelle scuole di tutta Italia”.