Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo si sveglia, Brunori mattatore”

“Incubo e fuga dall’Ucraina”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Infruttuoso il colloquio telefonico fra Biden e Putin, soffiano sempre più forti i venti di guerra. L’Italia fra i Paesi europei che stanno invitando i propri concittadini a rientrare in patria. Resta l’ultimatum della Casa Bianca: se la Russia invade, la reazione sarà ‘decisa’. La replica del Cremlino: ‘Isteria americana’. Pozzallo, esercitazioni al largo dell’Isola: zona pericolosa. Emesso un avviso fino a domani: presenza di sommergibili. Allerta a Sigonella. Voci dalla Sicilia: ‘I nostri parenti a Odessa, viviamo ore d’angoscia’. Regionali, Miccichè incassa il sì di Renzi. Il ritorno da Sanremo fatale per uno chef. Alessio Terranova, 37 anni, aveva cucinato per i cantanti del Festival. Ferito un giovane che viaggiava con lui. Il tragico incidente tra Falcone e Oliveri. Palma di Montechiaro: ‘Ho sparato ai miei: credevano mi pentissi’. Angelo Incardona dice che i genitori lo ritenevano un poco di buono. Ha ucciso Saitta per un gesto”. E ancora, spazio allo sport: “Il Palermo si sveglia: tripletta alla Juve Stabia. Brunori mattatore. La squadra di Baldini torna alla vittoria grazie alla doppietta dell’attaccante e a Giron. L’allenatore rosanero elogia i suoi: ‘Si sono tutti sacrificati’. Napoli-Inter, è pareggio. Oggi il Milan per la vetta. Dzeko risponde a Insigne. Chance rossonera”. Infine, in taglio alto: “Indagini a Lampedusa: ‘Smistavano migranti’, dieci arrestati. Attenti al giallo: l’emergenza non è finita. Ponte Corleone, si cambia ancora: da martedì nuove restrizioni. Chiude la bretella verso Trapani per motivi di sicurezza”.