Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo si gioca tutto in 90’. Prova di doppia sanatoria”

“Prova di doppia sanatoria”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “All’Ars la norma del governo che può salvare migliaia di vecchie case fuorilegge, soprattutto nel Palermitano. Ma c’è pure quella del Pd che faciliterebbe il recupero di abusi minori. I medici di famiglia: 35 mila gli anziani da vaccinare a casa. Musumeci immunizzato con AstraZeneca. I nuovi casi rimangono sotto quota mille. Sì alle visite nelle Rsa con il green pass. Il giorno della festa per Livatino martire”. Infine, in taglio alto: “Al via i play-off. Il Palermo si gioca tutto in 90’”.