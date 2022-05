Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo si affida alla legge del Barbera”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"All’Ars l’agonia del governo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Opposizione e franchi tiratori mandano ko la giunta altre quattro volte, compresa la norma sui fondi al turismo. Ritirate molte misure contestate. La Lega: «Sì, qualcosa non va...». Draghi da Biden per il gas, le armi e la sicurezza alimentare. Lasciati per strada o nei vagoni freezer: strage di soldati russi. La Cina ora punta sulla mediazione europea per la pace. Bandiere blu, la Sicilia arretra Legambiente: criteri dubbi. Debiti e scuola, prime stilettate tra i candidati a sindaco. Finte badanti entrano in casa e derubano gli anziani. Mafia, nuovo processo per il «Re del vento»". In taglio alto: "Il Palermo s’affida alla legge del «Barbera». Le mani della ‘ndrangheta su Roma: maxi retata con oltre 70 arresti In cella finisce anche un sindaco".