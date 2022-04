Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo senza derby riposa e fa i conti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

"L'assalto finale al Donbass". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Mosca ha riorganizzato le truppe: un convoglio di blindati lungo 12 chilometri in marcia verso le aree contese, preceduto da bombardamenti a raffica, ucraini pronti all'estrema difesa. Draghi vola in Algeria per l'accordo sul metano. L'appello del Papa: una tregua pasquale per arrivare alla pace. Il Governo prepara la maratona di fine aprile: pronte le bozze di Finanziaria e Bilancio. Beni per 100milioni, confisca definitiva. Serie C, il Palermo senza derby riposa e fa i conti. Serie A, il Toro ferma il Milan, in testa giochi aperti".