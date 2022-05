Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo pesca la V. Entella. Miccoli libero”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Varati contributi e assunzioni: il governo, la maggioranza e l’opposizione presentano ognuno il proprio maxi-emendamento e la Finanziaria viene approvata nella notte: pioggia di finanziamenti e stabilizzazioni". Apre così la prima pagina de “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Play-off per la B, il Palermo pesca la Virtus Entella, l’andata martedì. Miccoli libero con l’affidamento ai servizi sociali. L’Italia dice no all’allent amento Obbligo di mascherina sui voli sino al 15 giugno. Draghi: superare i pregiudizi sul Sud. L'effetto del Reddito Manca il personale. Si riapre il dialogo tra Stati Uniti e Russia: telefonata tra il Pentagono e il ministro della Difesa Shoigu. Sulla mafia si accende la campagna elettorale".