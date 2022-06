Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo in trasferta cerca un’altra magia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Asili, l'ultimo treno del Pnrr“. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dopo l'ennesima proroga concessa dal governo, sono 22 i progetti presentati per realizzare nidi pubblici o ristrutturare quelli esistenti: è il numero più alto fra le regioni del Sud. La Sicilia prova a recuperare il ritardo accumulato noi mesi scorsi. Serviranno alcune settimane per le graduatorie. L’intervista all’ex assessore Pierobon: «ll mio piano per i rifiuti frutto di confronto con Roma». Due morti in incidenti. Lutto a Enna, Cefalù piange Roberta. Mosca, attacco all'Italia: «I media contro di noi». I cuginetti uccisi da un Suv: l'investitore va ai domiciliari. Alessio e Simone furono travolti mentre giocavano in strada. La condanna a nove anni per Rosario Greco annullata in Cassazione. I genitori: ‘Lo Stato ci ha tradito’. Salvini: ‘Una vergogna’. Polemiche a Vittoria. La tragedia l’11 luglio del 2019”. Infine, in taglio alto: “L'Italia ritrova la grinta. Pari con la Germania. Playoff, oggi a Padova la finale d’andata. Il Palermo in trasferta cerca un'altra magia”.