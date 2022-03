Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Il Palermo dilaga nel finale“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

“Nessuna pietà per i civili”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Non regge la tregua per evacuare le città assediate dai russi: le popolazioni allo stremo. Putin: ‘Le sanzioni? Una dichiarazione di guerra’. Israele prova a mediare. Gli ucraini uccidono un loro negoziatore: ‘Una spia’. Ma è giallo. Si rischiano 15 anni di carcere: servizi giornalistici da Mosca sospesi. A Roma 50 mila in piazza per la pace: la Cgil critica le forniture di armi. Sequestri di beni degli oligarchi in tutta Italia: sigilli a yacht e mega-ville. Musumeci: una cabina di regia per l’accoglienza. Siciliani sotto le bombe: chi fugge e chi resiste. Di Liddo: solo una tappa verso un piano di potere”. E ancora: “Covid, netto calo dei contagi nelle scuole dell’Isola. Vendite di cubature: via libera dell’Ars alle pratiche bloccate. Per le candidature una partita a scacchi nel centrodestra”. Infine, in taglio alto: “Il Palermo dilaga nel finale con la cenerentola Vibonese. Finisce 3-0, in gol Valente, Brunori e Soleri”.